Anstieg der Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg setzt sich fort

Auch am Montag meldet das RKI eine höhere Inzidenz als am Vortag. Die tatsächlichen Infektionszahlen im Wittelsbacher Land liegen noch höher.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt weiter deutlich an. Am Montag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) 1.473,8 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner - erneut ein bisheriger Höchststand. Samstag lag sie laut RKI noch bei 1328,7, am Sonntag bei 1349,4. Der Nachbarlandkreis Dachau weist mit 2.585,8 derzeit die dritthöchste Inzidenz bundesweit aus.

Auch die Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg dürften in der Realität deutlich höher liegen. Denn wie viele Gesundheitsämter bundesweit ist auch das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg aufgrund der vielen Fallzahlen überlastet und kommt bei der Eingabe ins Meldesystem kaum hinterher. Auch die Labore melden inzwischen PCR-Testergebnisse teilweise mit mehreren Tage oder gar Wochen Verspätung, wie Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts, Ende der Woche berichtete.

