Arbeitslosenquote im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Aichach-Friedberg ist im März gesunken. Sie lag nach Angaben der Agentur für Arbeit bei 2,3 Prozent. Im Februar hatte sie bei 2,6 Prozent gelegen. Die Arbeitsagentur sprach in einer Mitteilung von einem beginnenden Frühjahrsaufschwung. Dennoch liegen die Arbeitslosenzahlen auch im Wittelsbacher Land weiterhin über dem "Vor-Corona-Niveau".

1831 Menschen im Wittelsbacher Land hatten im März keinen Job. Das sind fast neun Prozent weniger als im Februar, als 2008 Menschen arbeitslos gewesen waren. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Erwerbslosen somit um gut 19 Prozent. Im "Vor-Corona-Jahr" 2019 hatte sie mit 1621 Menschen allerdings noch deutlich niedriger gelegen.

Arbeitslosenzahlen sinken im Jahresvergleich in allen Personengruppen

Im Vergleich zum Februar sanken im März dieses Jahres die Arbeitslosenzahlen in fast allen Personengruppen. Im Jahresvergleich gingen die Zahlen in allen Personengruppen zurück. Am stärksten davon bei den unter 25-Jährigen - hier sank die Arbeitslosigkeit im Lauf eines Jahres um fast zwei Fünftel. Bei den Menschen mit Migrationshintergrund ging sie um knapp ein Viertel zurück. Am wenigsten konnten Langzeitarbeitslose von der Entwicklung profitieren. Ihre Zahl sank um 6,4 Prozent und damit am geringsten von allen Personengruppen.

Eine deutliche Veränderung zeigt sich bei den offenen Stellen. Ihre Zahl sank zwar im März von 826 auf 798, nahm aber im Jahresvergleich massiv zu. Vor einem Jahr waren im Landkreis Aichach-Friedberg 287 offene Stellen gemeldet gewesen. Heuer waren es bereits um über 56 Prozent mehr.

Mit den "Unterbeschäftigten" läge die Arbeitslosenquote deutlich höher

In der offiziellen Statistik der Agentur für Arbeit fehlt jedoch eine ganze Gruppe von Personen: die der sogenannten Unterbeschäftigten. Dazu zählen beispielsweise Menschen, die eine Weiterbildung absolvieren, eine berufliche Eingliederungsmaßnahme durchlaufen, vorruhestandsähnlichen Regelungen unterliegen oder beispielsweise an Integrationskursen teilnehmen. Würden sie den offiziellen Zahlen hinzugerechnet, läge die Arbeitslosenquote im Wittelsbacher Land bei 2,9 Prozent und die Zahl der Erwerbslosen bei 2292.