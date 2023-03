Arbeitslosenquote in Aichach-Friedberg bleibt unverändert bei 2,8 Prozent

Im Vergleich zum Januar gibt es auf dem Arbeitsmarkt im Wittelsbacher Land im Februar kaum Bewegung. Grundsätzlich schauen Experten aber optimistisch in die Zukunft.

Der Arbeitsmarkt im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt im Februar unverändert. Im Vergleich zum vorherigen Monat zeichnet sich kaum Bewegung ab. Die Arbeitslosenquote verharrt laut Agentur für Arbeit bei 2,8 Prozent. Damit bleibt das Wittelsbacher Land weiterhin im Korridor der Vollbeschäftigung. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Januar um 64 Personen gesunken auf nun 2153. Die Zahl der offenen Stellen steigt dagegen von 676 im Januar auf 705 im Februar.

Zahl der Arbeitslosen in Aichach-Friedberg steigt im Vergleich zum Vorjahr

Im Vergleich zum Februar 2022 ist die Zahl der Arbeitslosen dagegen um 145 oder 7,2 Prozent gestiegen. Die Arbeitslosenquote vor einem Jahr lag bei 2,6 Prozent. Seitdem sind insbesondere Arbeitslose aus dem SGB-II-Bereich hinzugekommen (+130 oder 22,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Das liegt weiterhin zu einem erheblichen Teil an den Geflüchteten aus der Ukraine, die seit dem 1. Juni 2022 Grundsicherung beantragen können - früher "Hartz IV", heute Bürgergeld genannt.

Das zeigt sich auch an dem Zuwachs von 180 Ausländern mehr als im vorherigen Jahr, die hier als arbeitslos gemeldet sind. Im Februar 2023 waren es laut Statistik insgesamt 640. Doch kurzfristig zeichnet sich hier ein Rückgang ab. Denn im Januar 2023 waren es mit 682 noch deutlich mehr. Die Arbeitsagenturen blicken demnach zunehmend optimistisch in die Zukunft. "Durch die Registrierung der ukrainischen Geflüchteten war die Arbeitslosigkeit im vergangenen Jahr vorübergehend angestiegen, aber mit der zunehmenden Integration in Arbeit geht es jetzt mehr und mehr in die andere Richtung", schreibt das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB).

Ebenfalls einen Zuwachs von 63 im Vergleich zum Vorjahr gab es bei den jugendlichen Arbeitslosen unter 25 Jahren auf nun 210. Außerdem zählte die Arbeitsagentur 13 mehr Arbeitslose, die über 50 Jahre alt sind, und damit insgesamt 973. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen und der Menschen mit einer Schwerbehinderung hat sich dagegen kaum verändert.

