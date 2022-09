Arbeitslosenzahl im Wittelsbacher Land geht saisonbedingt leicht zurück

Im September waren im Wittelsbacher Land 89 Arbeitslose weniger gemeldet als im Monat zuvor. Der saisonale Rückgang fällt allerdings nicht ganz so stark aus als sonst.

Auf dem Arbeitsmarkt ist der September in der Regel ein guter Monat. Denn nach den Sommerferien nehmen Einstellungsprozesse wieder Fahrt auf. Auch im September 2022 ist die Arbeitslosenquote im Landkreis Aichach-Friedberg im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte gesunken auf 2,8 Prozent, wie die Augsburger Arbeitsagentur mitteilt. Das entspricht 89 Arbeitslosen weniger. "Saisonüblich geht im September die Zahl der Arbeitslosen zurück, allerdings in diesem Jahr nicht so stark wie in den Vorjahren", erklärt Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg.

Arbeitslosenquote in Aichach-Friedberg höher als im Jahr zuvor

Zum Vergleich: Im September 2021 lag die Arbeitslosenquote im Wittelsbacher Land bei 2,4 Prozent. Damals waren 309 Menschen weniger arbeitslos als aktuell mit 2178. Insbesondere Leistungsbezieher im SGB-II-Bereich sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr geworden: 411 Personen mehr als noch im September 2021 beziehen im Landkreis Aichach-Friedberg nun Grundsicherung. Trotzdem liegt der Kreis weiterhin im Bereich der Vollbeschäftigung. Im Jahresvergleich haben sich nur die Zahlen bei den Langzeitarbeitslosen verbessert (- 11,1 Prozent). In allen anderen Personengruppen sind im Vergleich zu September 2021 mehr Arbeitslose gemeldet.

Besonders groß ist der Anstieg bei den Ausländern von 391 auf 784 (+ 100,5 Prozent). Der Anstieg geht insbesondere auf die Zuwanderung von Ukrainerinnen und Ukrainern zurück. Es sind aber auch 78 Jugendliche unter 25 Jahren (+ 34,8 Prozent), 79 Ältere ab 50 Jahren (+ 9,5 Prozent) und neun schwerbehinderte Menschen (+ 4,4 Prozent) mehr als arbeitslos gemeldet als im September 2021.

Mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Wittelsbacher Land

Doch es gibt im Jahresvergleich auch gute Nachrichten: Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Männer und Frauen im Wittelsbacher Land steigt. Im März 2022 waren 38.221 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Im Jahr zuvor waren es 267 weniger. In der gesamten Region Augsburg wurden gar so viele sozialversicherungspflichtige Beschäftigte erfasst wie nie zuvor. Das stimme hoffnungsfroh, heißt es in der Mitteilung der Arbeitsagentur. "Ich bin weiterhin optimistisch für unseren lokalen Arbeitsmarkt im Blick auf die kommenden Monate gestimmt", so Elsa Koller-Knedlik.