Arbeitslosenzahl steigt trotz Krieg und Energiekrise nur leicht

Im Wittelsbacher Land bleibt der Arbeitsmarkt im August stabil. Eine Zahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr aber fast verdoppelt. Es gibt noch Ausbildungsplätze.

Der Krieg in der Ukraine und die daraus entstandene Energiekrise belasten die Konjunktur und den Arbeitsmarkt. Dennoch bleiben die Arbeitslosenzahlen im Wittelsbacher Land stabil. Im Vergleich zum Vormonat sei die Arbeitslosenquote zwar um 0,1 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent gestiegen, der Landkreis befinde sich damit aber weiterhin im Bereich der Vollbeschäftigung, wie die Augsburger Arbeitsagentur mitteilt.

2267 Menschen waren im August im Landkreis arbeitslos gemeldet. Das sind 78 Personen mehr als im Juli. Im August 2021 waren 240 Menschen weniger auf Jobsuche. Die Arbeitslosenquote lag damals bei 2,6 Prozent. Im Jahresvergleich haben sich nur die Zahlen bei den Langzeitarbeitslosen und bei den schwerbehinderten Menschen verbessert. Bei allen anderen Personengruppen gab es teils deutliche Zuwächse.

Kräftiger Anstieg im Wittelsbacher Land

Besonders kräftig fällt der Anstieg im Wittelsbacher Land mit einem Plus von 99,3 Prozent bei den Ausländern aus – von 405 auf 807 Menschen in einem Jahr. Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg, betonte am Mittwoch, dass die Arbeitslosenzahl im Agenturbezirk trotz der Registrierung der ukrainischen Flüchtlinge insgesamt nur leicht zugenommen habe. Der Anstieg im Vergleich zum Vormonat Juli hänge auch mit dem Ende der Schul- und Ausbildungszeit und dem Einstellungsstopp von Firmen in den Ferien zusammen.

Zum Start des neuen Ausbildungsjahres teilt die Agentur mit, dass in ihrer Statistik noch 432 Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz seien. Dem stünden im gesamten Agenturbereich rund 1500 freie Lehrstellen gegenüber. Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es im Agentur-System noch 305 unbesetzte Ausbildungsplätze. 38 Bewerber sind noch unversorgt. Insgesamt standen im Wittelsbacher Land 100 Bewerbern 174 Ausbildungsstellen zur Verfügung. Bei den Top 10 der freien Ausbildungsplätze im Agenturbezirk liegen Kaufleute im Einzelhandel und im Büromanagement sowie Stellen als Verkäuferinnen und Verkäufer vorn. Gesucht werden auch noch 27 Köchinnen und Köche.