Arbeitslosigkeit im Landkreis: Sommeranstieg setzt sich im August fort

Im Vergleich zu Juli sind noch mal deutlich mehr Menschen in Aichach-Friedberg arbeitslos gemeldet - ein üblicher Effekt. Die Arbeitslosenquote bleibt unter drei Prozent.

Der Sommer ist bekanntlich eine schwierige Zeit für den Arbeitsmarkt. Bereits im Juli war die Zahl der Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg, die sich auf Arbeitssuche befinden, gestiegen. Im August setzte sich der Anstieg weiter fort. Insgesamt 2187 Menschen waren arbeitslos gemeldet - 10,6 Prozent mehr als im Juli. Während der Anstieg im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Augsburg im Vergleich zum Vorjahr höher ausfiel, gab es im Wittelsbacher Land einen kleinen Rückgang. Das geht aus den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor.

Mit einer Arbeitslosenquote von 2,8 Prozent liegt der Landkreis Aichach-Friedberg trotz Anstieg im August weiterhin im Bereich der Vollbeschäftigung. Eine leichte Zunahme im Vergleich zum Vorjahr gab es lediglich bei den Langzeitarbeitslosen (+ 2,9 Prozent) und Menschen mit Schwerbehinderung (+ 1,0 Prozent). Der Rückgang war besonders bei den jugendlichen Arbeitslosen unter 25 Jahren enorm (- 24,2 Prozent). Aber auch bei Älteren (- 8,2 Prozent) und Ausländern (- 9,7 Prozent) war der Rückgang recht groß. Insgesamt waren im August 2022 80 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im Jahr zuvor.

Zahl der offenen Stellen bleibt in Aichach-Friedberg weiterhin hoch

Der Zuwachs im August geht jedes Jahr zum Teil auf Jugendliche zurück, die sich nach ihrer Ausbildung oder der Schule arbeitslos melden. Ein Teil von ihnen beginnt im September oder im weiteren Jahresverlauf eine Ausbildung. Im Vergleich zum Juli sind auch deutlich mehr Ausbildungsbewerber inzwischen versorgt. Laut Agentur für Arbeit sind derzeit noch 33 von ihnen auf der Suche. Ihnen gegenüber stehen 255 unbesetzte Ausbildungsstellen. Für diejenigen, die noch keine Ausbildungsstelle haben, bietet die Arbeitsagentur am 14. September gemeinsam mit den Kammern eine "Last-Minute-Ausbildungsbörse" an. Denn ein Einstieg in den Arbeitsmarkt ist auch in den kommenden Monaten noch möglich.

Laut Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) hinterlasse der Wirtschaftsabschwung mittlerweile Spuren am Arbeitsmarkt. "Der Arbeitsmarkt ist in Mitleidenschaft gezogen, steht aber immer noch deutlich besser da als die Konjunktur", heißt es in der Mitteilung der Arbeitsagentur. Der Stellenbestand insgesamt bleibt weiterhin hoch: 862 offene Stellen sind derzeit im Landkreis Aichach-Friedberg vermerkt. Allerdings waren es im Vormonat noch 896.