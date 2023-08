Arbeitslosigkeit im Wittelsbacher Land steigt im Juli

Saisonbedingt steigt die Arbeitslosenquote im Landkreis Aichach-Friedberg auf 2,5 Prozent. Sie bleibt aber im Bereich der Vollbeschäftigung.

Dass die Zahl der Arbeitslosen im Juli steigt, ist alles andere als unüblich. Auch im Wittelsbacher Land sind im Juli 54 mehr Menschen als arbeitssuchend gemeldet als noch im Monat zuvor (+3,9 Prozent). Mit einer Arbeitslosenquote von 2,5 Prozent - in absoluten Zahlen 1978 Arbeitslose - bewegt sich der Landkreis Aichach-Friedberg laut Agentur für Arbeit Augsburg weiterhin im Bereich der Vollbeschäftigung. Im Jahr zuvor lag der Wert mit 2,8 Prozent sogar deutlich höher.

Die Entwicklung am Arbeitsmarkt hat sich laut Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) grundsätzlich abgeschwächt - und das, obwohl nach wie vor viele Stellen nicht besetzt sind und Personal dringend gesucht wird. "Der Abbau der Arbeitslosigkeit ist auch bei hohem Arbeitskräftebedarf kein Selbstläufer", so das IAB in einer Mitteilung der Agentur für Arbeit. Die Zahl der offenen Stellen gebe aber Hoffnung, dass sich der Arbeitsmarkt weiterhin robust zeigt, heißt es dort weiter. Im Landkreis Aichach-Friedberg ist deren Anzahl im Vergleich zum Vormonat erneut gestiegen auf nun 896.

Noch fast 300 offene Ausbildungsstellen in Aichach-Friedberg

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen und arbeitslosen Menschen mit Behinderung gestiegen (+ 5,1 bzw. 0,5 Prozent). Den größten Rückgang im Vergleich zu 2022 gab es bei den Ausländern: Mit 612 Arbeitslosen waren es in dieser Gruppe mehr als 200 weniger als im Vorjahresmonat - ein Rückgang um knapp 26 Prozent. Einen prozentual ähnlichen Rückgang verzeichnet auch die Gruppe der Jugendlichen unter 25 Jahren: Hier wurden im vergangenen Monat 74 weniger Arbeitslose gemeldet (-21,5 Prozent).

Ein Teil des saisonalen Anstiegs der Arbeitslosenzahlen im Juli geht auf Jugendliche zurück, die sich nach ihrer Ausbildung oder der Schule arbeitslos melden. Viele Schülerinnen und Schüler starten im weiteren Jahresverlauf aber in eine Ausbildung. Deshalb lohnt sich ein genauerer Blick auf dem Ausbildungsstellenmarkt. Auch hier zeigt sich: Angebot und Nachfrage unter einen Hut zu bekommen, ist alles andere als leicht. Stand Ende Juli waren im Landkreis Aichach-Friedberg noch 291 von insgesamt 566 gemeldeten Ausbildungsstellen unbesetzt. Von insgesamt 321 Jugendlichen auf der Suche waren noch 75 unversorgt. "Wir tun alles, damit jeder und jede noch fündig wird. Nicht immer wird es der gewünschte Beruf sein, doch auch abseits der bekannten Berufe gibt es weiter spannende Ausbildungen", sagt Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg. Im Verhältnis kommen 100 Bewerber auf 176 Ausbildungsstellen. Sowohl die Zahl der gemeldeten Stellen als auch Jugendliche auf der Suche hat sich im Vergleich zum Vorjahr verringert. (AZ)