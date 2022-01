Arbeitslosigkeit steigt im Dezember im Wittelsbacher Land leicht an

Plus Die Arbeitslosigkeit im Wittelsbacher Land liegt im Dezember bei 2,2 Prozent. Das ist etwas höher als im November, aber deutlich niedriger als vor einem Jahr.

1717 Menschen waren im Dezember im Landkreis Aichach-Friedberg arbeitslos. Das sind 65 mehr als im November, aber 317 weniger als im Dezember 2020, wie die Agentur für Arbeit berichtet. Die Arbeitslosenquote stieg von 2,1 Prozent auf 2,2 Prozent. Im Dezember 2020 betrug sie 2,6 Prozent. Damit liegt sie laut Arbeitsagentur noch immer im Korridor der Vollbeschäftigung.