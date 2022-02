Arbeitsmarkt im Wittelsbacher Land ist bislang gegen Omikron immun

Plus Omikron schlägt sich im Januar nicht negativ auf den Arbeitsmarkt im Landkreis Aichach-Friedberg nieder. Gegenüber 2021 gibt es sogar eine Verbesserung.

Schlechte Nachrichten von der Pandemie - gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt. Dieser erweist sich im Landkreis Aichach-Friedberg bislang immun gegen die neue Coronavirus-Variante Omikron und ist gut in das neue Jahr gestartet. Die Arbeitslosenquote hat sich zwar gegenüber dem Dezember verschlechtert. Im Vergleich zum Januar 2021 aber steht das Wittelsbacher Land besser da.