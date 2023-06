Aichach-Friedberg

vor 49 Min.

Arbeitsmarkt: Jobmaschine kommt kaum ins Stottern

Plus Die Arbeitslosenquote verharrt im Juni bei 2,4 Prozent: Das sind über 1900 Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg.

Von Christian Lichtenstern Artikel anhören Shape

Die Welt ist im Umbruch, und von außen kommen schlechte Nachrichten aus Politik und Wirtschaft. Stichworte: immer noch Inflation und jetzt auch noch leichte Rezession. Doch den Arbeitsmarkt in der Region und insbesondere im Wittelsbacher Land scheint das nur wenig zu beeindrucken. Die Arbeitslosenquote im Kreis ist im Juni zwar nicht gesunken, sondern im Vergleich zum Mai unverändert bei 2,4 Prozent. Gegenüber dem Juni 2022 ist das ein Rückgang um 0,4 Prozentpunkte - das bedeutet nach wie vor Vollbeschäftigung.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

In einem Juni geht die Quote normalerweise zurück, deutschlandweit ist sie aber gestiegen. Die Entwicklung im Landkreis Aichach-Friedberg ist also gegen den Trend. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr begründet die Arbeitsagentur so: Im Juni 2022 sind Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erstmalig in der Statistik aufgetaucht. Zumindest ein Teil davon hat mittlerweile Arbeit gefunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen