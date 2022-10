Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

Auch bei den Partnern des AVV fehlen immer mehr Busfahrer

Selbst wenn genügend Busse vorhanden sind, fehlt es in diesen Tagen oft an Fahrerinnen und Fahrer.

Plus Im Wittelsbacher Land fährt nicht mehr jeder Schulbus. Der AVV befürchtet einen wachsenden Personalmangel bei den Fahrern. Wie Busunternehmen gegen Ausfälle kämpfen.

Busfahrer sind in diesen Tagen Mangelware. Auch im Wittelsbacher Land fallen in jüngster Zeit immer wieder Busse aus, weil nicht genügend Fahrerinnen und Fahrer zur Verfügung stehen. Wie der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund AVV jetzt auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, rechnen die Verantwortlichen damit, dass sich die Personalsituation in den nächsten Monaten und Jahren weiter verschärfen wird. Einen Vorgeschmack darauf gibt es derzeit auf der AVV-Buslinie 203 ab Schloßberg im Markt Altomünster nach Friedberg.

