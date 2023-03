Auf 45 Kilometern mit dem Rad durch die Insektenwelt des Wittelsbacher Lands

Der Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg hat eine Radtour konzipiert, die an elf Stationen die Bedeutung der heimischen Insektenvielfalt zeigen soll.

Seit dem Volksbegehren im Jahr 2019 sind die Begriffe "(Honig)Biene", "Insektensterben" oder "Biotopverbund" in aller Munde. Doch was genau ist eigentlich ein Insekt und welche Gruppierungen gibt es? Was benötigen Insekten tatsächlich und was tun verschiedene Kommunen im Landkreis Aichach-Friedberg bereits jetzt zu ihrem Schutz? Antworten hierauf möchte der Landschaftspflegeverband (LPV) Aichach-Friedberg im Rahmen der Tour "Dem Summen auf der Spur" geben. Hierbei können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger Hintergrundwissen rund um die wunderbare Welt der Insekten erradeln und sehen das Resultat gleich in "Live".

Die Fahrradtour geht 45,3 Kilometer durch den Landkreis Aichach-Friedberg

Die 45,3 kilometerlange Rundtour startet in Aichach. Die Route führt über elf verschiedene Stationen: Klingen, Blumenthal, Sielenbach, Tödtenried, Irschenhofen, Hohleneich, Rieden, Laimering, Gallenbach, Sulzbach, Unterschneitbach und Algertshausen zurück nach Aichach. Auf dem Weg zu sehen sind Beispielflächen, die im Rahmen des LPV-Projektes "Das Summen macht's: Gemeinsam Insekten-Räume verbinden" entstanden sind. Das zweijährige Projekt mit Start im April 2021 hatte zum Ziel, die Bedeutung von öffentlichen Grünflächen für die heimische Insektenvielfalt aufzuzeigen sowie neue blütenreiche Wiesen und Säume zu schaffen.

Insgesamt stellten sich sechs Gemeinden Flächen für das Projekt zur Verfügung. Innerhalb der Tour können Beispielflächen der Stadt Aichach sowie der Gemeinden Sielenbach, Adelzhausen und Dasing besichtigt werden. Sie wurden unter der Leitung des LPV in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Bauhöfen sowie ortsansässigen Landwirten als Insektenlebensräume neu angelegt oder optimiert. So wurden Blühflächen als Nahrungsquelle geschaffen, Nistplätze errichtet oder eine angepasste Mahd von blütenreichen Wiesen durchgeführt. Auch eine alte Sandgrube in Sielenbach wurde zum "Insektenspielplatz" umfunktioniert. Die Flächen sind jeweils mit einem Schild ausgewiesen.

Startpunkt: Parkplatz gegenüber vom Freibad in Aichach

Länge: 45,3 km

Höhenunterschied: 440 m bis 510 m über NN

Dauer: 3,5 Stunden

Die Route ist auch in der App "Komoot" verfügbar. (AZ)

Auf Schildern gibt es zahlreiche Infos rund um die Insektenwelt

Die Tour ist als virtueller Insektenlehrpfad angelegt und die Flächen jeweils mit einem Schild ausgewiesen. Ist man an einer Station angekommen, kann innerhalb der App Komoot oder über den QR-Code auf dem Schild auf weitere Informationen zugegriffen werden. An der ersten Station in Aichach gibt es eine Einführung in die Insektenwelt. Es folgen spannende Fakten zur Ökologie von Wildbienen und Tagfaltern, dem Biotopverbund sowie der Landschaftspflege. Pro Fläche gibt es auch einen Hinweis zur jeweiligen Entstehungsgeschichte, den dort vorkommenden Pflanzenarten, möglichen Insektenarten sowie dem Zielbiotoptyp. (AZ)