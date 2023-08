Auf die Einsatzkräfte in Aichach-Friedberg ist Verlass

Plus Die Häufigkeit und Stärke von Unwetter nimmt auch im Landkreis Aichach-Friedberg zu. Doch auf die Einsatzkräfte ist und bleibt Verlass - zum Glück.

Unwetter hat es auch früher immer wieder gegeben. Aber das, was in jüngster Zeit über dem Landkreis Aichach-Friedberg niederging, ist neu. Sowohl in der Häufigkeit als auch in der Stärke.

Erfahrene Einsatzkräfte der Feuerwehren schilderten am Wochenende, dass sie so etwas wie am Samstag im Wittelsbacher Land noch nie erlebt hätten. Den Landkreissüden traf es besonders schwer. Das abstrakte Schreckgespenst immer häufigerer und schwererer Unwetter wird zunehmend zur erlebten Realität. Der Klimawandel ist längst vor der eigenen Haustür angekommen.

