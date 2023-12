Auf Paartalbahn kann es weiter Beeinträchtigungen geben

Die Bayerische Regiobahn warnt: Wegen witterungsbedingter Schäden kann es auch auf der Strecke zwischen Augsburg und Ingolstadt Zugausfälle und Verspätungen geben.

Auf der Paartalbahn müssen Fahrgäste nach wie vor mit Beeinträchtigungen wie Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Darauf weist die Betreiberin der Strecke, die Bayerische Regiobahn (BRB), am Freitagnachmittag hin. Grund dafür seien große witterungsbedingte Schäden. Punktuell könne es zu Störungen kommen, zum Beispiel Weichenstörungen durch Eisregen.

Die BRB teilt weiter mit, sie könne zum Teil nur mit verminderter Kapazität unterwegs sein. Zu Beginn des starken Schneefalls vom vergangenen Wochenende, bevor die Strecken durch die DB Netz AG gesperrt wurden, sei es beispielsweise zu einigen Zugkollisionen mit Bäumen gekommen.

Schäden an Fahrzeugen werden jetzt repariert

Die Schäden, auch durch Frost, an den Fahrzeugen müssten jetzt repariert werden. Nach und nach würden nun alle beschädigten Fahrzeuge in den beiden Betriebswerken in Augsburg und Lenggries instandgesetzt. Der Fahrzeugenpass werde sich bis in die nächste Woche hinein bemerkbar machen. (AZ)