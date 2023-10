Gericht weist Klage von gekündigter Mesnerin aus dem Aichacher Land ab

Plus Seit Monaten wehrt sich eine Mesnerin aus einer katholischen Pfarreiengemeinschaft im Aichacher Land vor Gericht gegen ihre Kündigung. Nun gibt es ein Urteil.

Das Arbeitsgericht Augsburg hat die Klage einer Mesnerin einer Pfarreiengemeinschaft im Aichacher Land gegen ihre Kündigung abgewiesen. Einen Vergleichsvorschlag des Gerichts, wonach sie unter bestimmten Voraussetzungen eine weitere Beschäftigung als Mesnerin in ihrer Heimatpfarrei erhalten hätte, hatte die 56-Jährige zuvor nicht akzeptiert. Ihre Familie reagierte empört auf das Urteil.

Die Frau erschien mit ihrem Ehemann und einem ihrer Söhne vor Gericht. Die beiden Männer vertraten sie bereits in den zurückliegenden Verhandlungen. Der Rechtsstreit zwischen dem katholischen Pfarrer und der Frau zieht sich seit Monaten hin. Der Ehemann der Klägerin stellte nun bei der Verhandlung vor dem Arbeitsgericht klar: "Wir wollen keinen Vergleich. Wir wollen keine Abfindung. Uns geht es nicht ums Geld. Wir wollen ein Urteil und wir wollen, dass das Tun des Herrn Pfarrers unterbunden wird."