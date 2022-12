Personalmangel: Die Regiobahn ist am Wochenende seltener unterwegs

Die Regiobahn hat erneut mit Personalausfällen zu kämpfen. Das hat Folgen für die Paartalbahn zwischen Aichach und Augsburg. Am Samstag fahren weniger Züge.

Der Personalmangel hat erneut Folgen für Passagiere der Bayerischen Regiobahn ( BRB). Betroffen ist auch die Paartalbahn zwischen Aichach und Augsburg. Laut einer Mitteilung gibt es ab sofort Einschränkungen am Samstag.

Die Regiobahn führt in der Mitteilung den Fachkräftemangel und kurzfristige Personalausfälle wegen Erkrankungen an. Deshalb müsse der Fahrplan "an einigen wenigen Stellen" ausgedünnt werden. Die Regiobahn ist bereits seit geraumer Zeit auf der Suche nach weiteren Lokführern.

Zwischen Aichach und Augsburg gibt es Einschränkungen

Eine dieser Stellen ist die Verbindung Augsburg/Aichach. Betroffen ist ausschließlich der Samstag. "Die Fahrten zwischen Augsburg Hauptbahnhof und Aichach im Halbstundentakt, die es bisher nicht gab, können bis auf Weiteres nicht eingeführt werden", so die BRB. Die Verbindungen nach Ingolstadt mit Halt in Aichach bleiben bestehen. Kurzfristige Ausfälle aufgrund von Krankmeldungen seien "natürlich immer vorbehalten". (AZ)