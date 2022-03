Aichach-Friedberg/Augsburg

vor 19 Min.

Prozess: Landwirt aus Aichach-Friedberg darf Ferkel vorerst nicht selbst betäuben

Plus Bei zwei Verhandlungen vor dem Verwaltungsgericht Augsburg geht es um Tiere in der Landwirtschaft. Im zweiten Fall geht es um die Auflagen für eine Rinderhaltung.

Von Gerlinde Drexler

Um Tiere in der Landwirtschaft ging es kürzlich gleich bei zwei Verhandlungen vor der Ersten Kammer am Verwaltungsgericht (VG) in Augsburg. In einem Fall hatte ein Landwirt geklagt, weil das Landratsamt ihm einen Sachkundenachweis für die Betäubung von Ferkeln verweigerte. Im anderen Fall ging es um Zwangsgeld, das eine Nebenerwerbslandwirtin zahlen soll, wenn ihre Rinder bei einer Kontrolle erneut keinen sauberen Stall und zu wenig Wasser haben, wie VG-Pressesprecher Wolfgang Miller auf Nachfrage der Redaktion mitteilte.

