Urteil in Rechtsstreit zwischen Pfarrer und Mesnerin steht bevor

Plus Eine Mesnerin klagt gegen ihre Kündigung durch einen Pfarrer im Aichacher Land. Nach zwei Verhandlungen will das Arbeitsgericht nun ein Urteil fällen.

Seit Monaten dauert der Rechtsstreit zwischen dem katholischen Pfarrer einer Pfarreiengemeinschaft im Aichacher Land und seiner früheren Mesnerin an. Nachdem sowohl eine Güteverhandlung als auch ein Vergleichsvorschlag des Arbeitsgerichts Augsburg zu keiner Einigung geführt hatten, soll nun voraussichtlich ein Urteil des Arbeitsgerichts ergehen.

Wie berichtet, wehrt sich die 56-jährige Mesnerin gegen ihre Kündigung durch den Pfarrer. Ihre Klage führte beide Seiten vor das Arbeitsgericht Augsburg. Bei einer Güteverhandlung im Januar gelang es Richter Ralf Lippert nicht, den Rechtsstreit zu befrieden. Der Pfarrer bezeichnete damals das Arbeitsverhältnis als „massiv gestört“. Einen Grund nannte er nicht. Im Kündigungsschreiben an die Mesnerin, aus dem ihr Ehemann vor Gericht vorlas, hieß es, dass die Kündigung aus "Ihnen bekannten Gründen" erfolge. Diese lägen jedoch nicht auf dem Tisch, kritisierte der Ehemann. Seine Frau habe sich „überhaupt nichts zuschulden kommen lassen“. Der Ehemann vertritt die Mesnerin mit einem ihrer Söhne in dem Rechtsstreit. Sie selbst war bei den bisherigen Verhandlungen nicht anwesend.