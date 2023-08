Rechtsstreit zwischen Pfarrer und Mesnerin: Verhandlung ist verschoben

Plus Im Rechtsstreit zwischen einem Pfarrer im Raum Aichach und seiner gekündigten Mesnerin fällt voraussichtlich das Arbeitsgericht ein Urteil. Nun ist der Termin verschoben.

Eigentlich sollte an diesem Dienstag ein Urteil im Rechtsstreit zwischen dem katholischen Pfarrer einer Pfarreiengemeinschaft im Aichacher Land und seiner früheren Mesnerin fallen. Doch die Verhandlung vor dem Arbeitsgericht Augsburg ist verschoben. "Auf Wunsch beider Parteien", wie Richter Ralf Lippert am Montag mitteilte.

Als neuer Termin wurde Dienstag, 17. Oktober, festgelegt. Nachdem sowohl eine Güteverhandlung als auch ein Vergleichsvorschlag des Arbeitsgerichts Augsburg zu keiner Einigung geführt haben, wird nun voraussichtlich ein Urteil des Gerichts ergehen.