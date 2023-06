Aichach-Friedberg / Augsburg

18:30 Uhr

Streit um Kündigung führt Pfarrer und Mesnerin vor das Arbeitsgericht

In einer Verhandlung am Arbeitsgericht Augsburg ging es um die Kündigung einer Mesnerin durch einen Pfarrer aus dem Aichacher Land. Die Mesnerin hatte gegen ihre Kündigung geklagt.

Von Michael Siegel

"Vergeben und Verzeihen" - diese christlichen Werte wurden in einer Verhandlung am Arbeitsgericht Augsburg gleich mehrfach bemüht. Der Richter versuchte, einen Rechtsstreit zwischen einem katholischen Priester und einer seiner Mesnerinnen zu befrieden. Die Auseinandersetzung spielt in einer Pfarreiengemeinschaft im Aichacher Land und hatte sich an der Kündigung der Mesnerin entzündet.

Die 56-Jährige hatte gegen ihre Kündigung geklagt. Im Januar trafen sich beide Seiten zunächst zu einer Güteverhandlung am Arbeitsgericht. Vergeblich versuchte Richter Ralf Lippert damals, eine gütliche Einigung herbeizuführen. Der Pfarrer bezeichnete das Arbeitsverhältnis zu seiner Mesnerin als "massiv gestört". Einen Grund dafür nannte er nicht.

