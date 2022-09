Aichach-Friedberg/Augsburg

06:00 Uhr

Versuchter Totschlag: Beschuldigte bezeichnet Prozess als "Exekution"

Am Strafjustizzentrum in Augsburg läuft seit Dienstag eine Verhandlung, in der es um versuchten Totschlag in einer Gaststätte im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg geht.

Plus Nach einer Messerattacke auf die Wirtin einer Gaststätte im Landkreisnorden wird der Angreiferin versuchter Totschlag vorgeworfen. Vor Gericht wird sie ausfällig.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Am Landgericht Augsburg wurde am Mittwoch das Verfahren gegen eine 51-Jährige fortgesetzt. Sie soll in einer Gaststätte im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg, in der sie erst wenige Tage als Küchenhilfe arbeitete, die Wirtin mit einem Messer angegriffen haben. Die Attacke schlug fehl, weil der Sohn eingriff. Die Staatsanwaltschaft wirft der heute 51-Jährigen versuchten Totschlag vor. Am Mittwoch berichtete die Frau, warum sie vor vielen Jahren ihre Familie zurücklassen musste. Außerdem schilderte eine Ärztin, weshalb die Frau im Bezirkskrankenhaus immer wieder auffiel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen