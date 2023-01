Aus der Traum? Explodierende Zinsen durchkreuzen die Pläne fürs Eigenheim

Plus Mit den steigenden Zinsen wird der Hausbau deutlich teurer. Werden deshalb nun Baugrundstücke an die Kommunen im Landkreis Aichach-Friedberg zurückgegeben?

Die Nachfrage nach Bauplätzen in den Kommunen des Landkreises Aichach-Friedberg schien schier unendlich. Kaum hatte eine Gemeinde das Vergabeverfahren für ein Neubaugebiet gestartet, wurde sie von Bewerbungen überhäuft. Die niedrigen Zinsen taten ihr Übriges, um vielen den Traum vom eigenen Haus zu ermöglichen. Damit ist es inzwischen vorbei. Vor rund einem Jahr begann der Zinsanstieg, der nach Auswertungen von Interhyp, einem Vermittler für private Baufinanzierungen aus München, zwischenzeitlich sogar für Zinsen über der Vier-Prozent-Marke sorgte. Für viele rückt der Traum vom Haus damit wieder außerhalb der finanziellen Möglichkeiten - mit Folgen für die Baugebiete in den Kommunen.