Aus Outlet wird Fachgeschäft, Blumenaußenstelle und Aquaristik-Laden

Plus Was sich in der Geschäftswelt im nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg so alles tut. In der Oberen Vorstadt in Aichach endet mit der Schließung eines Modehauses eine Ära.

Von Gerlinde Drexler

Ein Outlet-Laden am Stadtplatz in Aichach wird nach dem Räumungsverkauf unter neuem Namen wieder eröffnen, ein Fahrradcenter zieht um. In Inchenhofen gibt es als eine Art Pilotprojekt eine Außenstelle von Blumen Siegert aus Aichach und in Radersdorf (Markt Kühbach) hat ein Fachgeschäft für Aquaristik eröffnet. Mit dem Schließen eines Modehauses geht eine Ära in der Oberen Vorstadt zu Ende und eine Galerie bietet jungen Künstlern eine Ausstellungsmöglichkeit.

Aus Outlet wird Fachgeschäft Fey Outlet am Aichacher Stadtplatz hat gerade Räumungsverkauf. Noch bis zum Jahresende wird laut Inhaber Daniel Fey der Räumungsverkauf weitergehen. Anfang des Jahres wird der Laden umgebaut und eröffnet dann neu als Bekleidungsfachgeschäft für Damen unter dem Namen Daniel Fey. Die Insolvenz seines Hauptlieferanten sei der Grund, warum er das Outlet-Konzept aufgebe, erklärt Fey. Im neu eröffneten Laden wird er "bezahlbare" Damenmode einer großen dänischen Firma anbieten.

