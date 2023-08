Aus zwei mach eins: Wie der Landkreis Aichach-Friedberg entstand

Das Buch "Altbayern in Schwaben" widmet sich der Heimatgeschichte im Wittelsbacher Land. Der Landkreis ist 51 Jahre alt. Es gab einige Hürden.

Schon seit über 20 Jahren gibt der Landkreis die Heimatbuchreihe Altbayern in Schwaben heraus. Wer nun glaubt, die Geschichte des Wittelsbacher Landes wäre längst in vollem Umfang erforscht, wird bei der Lektüre der neuen Ausgabe von vielen neuen, bisher unbekannten historischen Aspekten überrascht. Wer zum Beispiel wissen möchte, welche Hürden beim Zusammenschluss der beiden Altlandkreise Aichach und Friedberg zu meistern waren, kann sich in den Text von Gabriele Victoria Schaffner vertiefen.

Am 11. Juli 1972 wurde Josef Bestler im Zieglersaal in Friedberg als Landrat des neuen Landkreises Augsburg-Ost durch den an Lebensjahren ältesten Kreisrat Otto Wohlmuth (Kissing) vereidigt. Foto: Foto: Stadtsparkasse Augsburg Historisches Sparkassenarchiv

Der Landkreis Aichach-Friedberg konnte 2022 seinen 50. Geburtstag feiern. Die Neugliederung der bayerischen Verwaltungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte wurde in der kurzen Zeitspanne zwischen 1971 und 1972 unter der Leitung von Innenminister Bruno Merk geplant und realisiert. Mit der Reform sollten größere Landkreise mit mindestens 80.000 Einwohnern geschaffen werden, die sowohl wirtschaftlich leistungsfähiger als auch bürgernäher arbeiten konnten. Die Reform sollte Lebensverhältnisse verbessern und das Leistungsgefälle zwischen Stadt und Land verringern.

Das Landratsamt in Aichach wird zum Vorzeigeobjekt in Bayern

Am 16. Juli 1973 beschlossen Kreis- und Bauausschuss einstimmig, ein neues Landratsamtsgebäude für den neuen Landkreis in Aichach zu errichten. Geplant wurde der Bau von den Architekten Wilhelm Kücker und Karlheinz Rudel. Dabei handelte es sich um den ersten Neubau eines Landratsamtes nach der Gebietsreform in Bayern. Seine Planung, die in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Obersten Rechnungshof, dem Landkreisverband, dem Finanzministerium, dem Innenministerium und dem Landkreis erarbeitet wurde, diente der Entwicklung von Richtlinien zum Neubau von Landratsämtern und war damit ein Vorzeigeobjekt für den ganzen Freistaat.

Bezug: Der ganze Text zu diesem Thema ist im bestens bebilderten Jahrbuch „Altbayern in Schwaben 2022“ nachzulesen. Das Heimatbuch ist im Buchhandel zum Preis von 15,90 Euro erhältlich (ISBN 978-3-9824401-0-1). Das Buch kann auch direkt beim Landratsamt gekauft werden: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/kultur/altbayern-in-schwaben