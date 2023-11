Aichach-Friedberg

18:30 Uhr

Ausbau der Sozialarbeit an Schulen im Landkreis liegt auf Eis

An den Grundschulen in Adelzhausen und Merching sollte es ab Herbst 2023 Unterstützung für die Kinder durch Sozialarbeiter geben. Doch derzeit fördert der Freistaat keine neuen Stellen.

Die Jugendsozialarbeit an Schulen (Jas) gilt als intensivste Form der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule und soll sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen. Laut Beschluss des Jugendhilfeausschusses des Kreistags im Frühjahr sollte das Angebot ab September auch an den Grundschulen Adelzhausen und Merching mit je einer halben Stelle eingeführt werden. Diese Aufstockung und generell der weitere Jas-Ausbau im Wittelsbacher Land liegt jetzt aber auf Eis. Der Beschluss stand nämlich unter dem Vorbehalt, dass die Kommunen und das Land einen Zuschuss zahlen.

Neue Förderanträge für Jugendsozialarbeit an Schulen sollen 2025 gestellt werden

Die Zusage der beiden Gemeinden ist längst da und auch die potenziellen Träger für das Angebot hätten das Fachpersonal, doch Bayern fördert in diesem Jahr keine weiteren Stellen. Nach derzeitigem Stand sind alle 1200 Jas-Förderstellen im Freistaat ausgeschöpft. Und ohne Zuschusszusage geht der Landkreis nicht in Vorleistung, weil er dann für immer für diese Stellen auf staatliche Unterstützung verzichten würde. Jetzt soll der nächste Doppelhaushalt des Landes abgewartet werden, so der Beschluss des Ausschusses am Montag. Wenn es wieder neue Förderstellen gibt, könnte der Landkreis Aichach-Friedberg im Jahr 2025 neue Förderanträge stellen.

