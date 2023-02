Aichach-Friedberg

vor 57 Min.

Ausgaben des Landkreises laufen dem Steuer-Rekord davon

Plus Der Kreistag verabschiedet den Haushalt für das Jahr 2023. Die Einnahmen sind erneut gewachsen. Warum die Zeit der Wunschkonzerte dennoch vorbei ist.

Von Christian Lichtenstern

Zuerst mal zum Positiven: Noch nie hat das Wittelsbacher Land so viel Geld eingenommen wie in diesem Jahr. Trotz Corona und wirtschaftlicher Dellen sprudelt die Steuerquelle in Aichach-Friedberg so ergiebig wie nie zuvor. Jetzt die schlechten Nachrichten: Die Ausgaben des Landkreises steigen noch viel schneller, weil die Baupreise explodieren, immer höhere Defizite zum Beispiel bei den Kliniken und beim Augsburger Verkehrsverbund (AVV) ausgeglichen werden müssen und nicht nur die Personal- und Energiekosten durch die Decke gehen. Das ist in Kurzform die Problembeschreibung für den Kreishaushalt 2023.

