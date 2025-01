Die Vorberatung des diesjährigen Haushaltsplanes für den Landkreis Aichach-Friedberg steht in der Sitzung des Kreisausschusses am Montag, 27. Januar, auf der Tagesordnung. Zuvor werden die Haushaltsansätze für die Kliniken an der Paar beraten. Beginn ist um 14.30 Uhr im Großen Sitzungssaal im Landratsamt in Aichach. (AZ)