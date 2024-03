AVV fährt ab 2025 im Süden weniger – und kostet den Landkreis trotzdem mehr

Plus Im Dezember 2025 endet der Vertrag zwischen AVV und Landkreis Aichach-Friedberg für das Linienbündel "Lech Süd". Manche Linien stehen komplett auf dem Prüfstand.

Bis wann fahren abends noch Linienbusse? Können flexible Bedarfsangebote den ÖPNV aufwerten? Und wo kann der Landkreis Aichach-Friedberg sonst noch Kosten sparen? Im Dezember 2025 wird der Verkehrsvertrag für das Linienbündel "Lech Süd" zwischen Augsburger Verkehrsverbund (AVV) und Landkreis enden. Dessen Defizit-Anteil am öffentlichen Nahverkehr beträgt im Jahr 2024 bereits mehr als elf Millionen Euro. Der AVV sollte deshalb dem Kreisentwicklungsausschuss Möglichkeiten für Kosteneinsparungen vorschlagen. Ganz so leicht stellt sich das aber nicht dar.

Der aktuell gültige Vertrag von August 2016 belief sich ursprünglich auf 700.000 Kilometer pro Jahr bei Kosten von 2,2 Millionen Euro. Mittlerweile stiegen aber sowohl die Kosten für neue Fahrzeuge als auch die für neues Personal sowie deren Gehälter. Dasselbe ÖPNV-Angebot würde deshalb nun fast drei Millionen Euro kosten – wovon ausgehend der AVV nun sogar Möglichkeiten für mehr als zehnprozentige Einsparungen aufzeigen konnte.