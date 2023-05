Bahnstreik: Paartalbahn fährt ab Sonntagabend nicht mehr

Die Paartalbahn nimmt ihre Fahrzeuge am Sonntag ab 19 Uhr aus dem Betrieb. Es gibt auch keinen Ersatz durch Schienenersatzverkehr.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat ihre Mitglieder von Sonntagabend bis Dienstagabend wieder zu bundesweiten Streiks aufgerufen. Laut Mitteilung der Bayerischen Regiobahn (BRB) ist davon auch die Strecke der Paartalbahn betroffen. Es werde aller Voraussicht nach in allen fünf Netzen der BRB in dieser Zeit kein Zugverkehr stattfinden können, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Auch ein Ausweichen auf Schienenersatzverkehr mit Bussen sei nicht möglich, denn viele regionale Busunternehmen seien Tochtergesellschaften der DB und befinden sich deshalb voraussichtlich ebenfalls im Streik. Wie an den beiden vorausgegangenen Streiktagen sei wieder davon auszugehen, dass das DB-Personal, das für Infrastruktur und Bahnbetrieb unerlässlich ist, streiken werde.

BRB-Züge müssen schon vor dem Streikbeginn in die Abstellungen

Für eine möglichst reibungslose Wiederaufnahme des Zugverkehrs am Mittwochmorgen, müssen die BRB-Fahrzeuge teilweise schon vor dem offiziellen Streikbeginn am Sonntagabend um 22 Uhr in die Abstellungen, von denen aus sie am Mittwochmorgen den Regelbetrieb wieder aufnehmen. Die ersten Fahrzeuge würden deshalb am Sonntag, 14. Mai, schon nach 19 Uhr aus dem regulären Betrieb genommen. Fahrgäste können sich auf der Webseite (www.brb.de) über den aktuellen Stand des Streiks und der Zugleistungen informieren. Auch auf Facebook wird die BRB aktuelle Informationen an die Fahrgäste weitergeben. (cli)

Lesen Sie dazu auch