Bald soll es auch den Novavax-Impfstoff in Aichach-Friedberg geben

Das Corona-Impftempo in Aichach-Friedberg ist erneut gesunken. Nur 1709 Impfungen sind in der vergangenen Woche erfolgt.

Plus In den kommenden beiden Wochen soll die erste Lieferung des neuen Impfstoffes in den Impfzentren ankommen. Das Impftempo geht derweil weiter zurück.

Von Marina Wagenpfeil

Die Zahl der Corona-Impfungen in den Impfzentren und Arztpraxen im Landkreis Aichach-Friedberg ist in den vergangenen Wochen stetig zurückgegangen. In der vergangenen Woche sind nur 1709 Impfungen gegen Corona erfolgt, davon 767 in den Impfzentren und 942 in den Arztpraxen. Das sind noch mal 200 Impfungen weniger als in der Woche zuvor. Bald wird im Impfzentrum auch der kürzlich zugelassene Impfstoff von Novavax zur Verfügung stehen. Der genaue Zeitpunkt stehe aber noch nicht fest, teilt das Landratsamt mit.

