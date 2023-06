Aichach-Friedberg

Bald wird es eng an weiterführenden Aichach-Friedberger Schulen

Plus Prognosen zeigen: Bis 2034 wird sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Landkreis Aichach-Friedberg drastisch steigern. Nicht an jeder Schule gibt es dafür genug Platz.

Von Marina Wagenpfeil

Der Engpass in den Kindertageseinrichtungen wird in den kommenden Jahren erst auf die Grund- und später auf die weiterführenden Schulen übergehen. Während die Kitas und die auch für die Grundschulen verantwortlichen Kommunen aktuell vor großen Herausforderungen stehen, kommen diese auf den Landkreis Aichach-Friedberg als Baulastträger weiterführender Schulen erst in ein paar Jahren zu. Um zu reagieren, bleibt aber trotzdem nur wenig Zeit, denn viele Schulen haben keine räumlichen Reserven. Das hat die Schulbedarfsplanung für den Kreis gezeigt, die nun im Ausschuss für Soziales, Bildung und Schule vorgestellt wurde.

In Aichach-Friedberg ist die Realschule beliebt

An den Grundschulen wird laut Prognosen des Instituts für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitsforschung und Statistik, kurz SAGS, die Schülerzahl bereits 2027 am höchsten sein. Die Altersgruppe der Zehn- bis 15-Jährigen wächst bis zum Jahr 2033 deutlich an. Dann werden den Berechnungen zufolge 2500 Kinder mehr im Landkreis leben als derzeit. "Auch ohne Zuwanderung steigt die Zahl der Kinder in der Sekundarstufe I und II, weil diese Kinder bereits im Landkreis leben", erklärte der Statistiker Christian Rindsfüßer von SAGS.

