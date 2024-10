Bauarbeiten auf der Paartalbahn: Ab Freitag kommt es zu Änderungen

Passagiere der Paartalbahn Augsburg-Ingolstadt sollten ab Freitag, 25. Oktober, flexibel sein. Sie müssen sich auf Änderungen im Fahrplan einstellen. Denn aufgrund von verschiedenen Bauarbeiten kommt es zu Abweichungen und Schienenersatzverkehr. Das kündigt die Bayerische Regiobahn (BRB) an.

Der Mitteilung zufolge führt die DB InfraGO AG Bauarbeiten durch. Sie werden bis Montag, 11. November, Auswirkungen auf die Zugverbindungen haben. Zwischen Augsburg, Aichach und Ingolstadt kündigt die Regiobahn ganztags Änderungen an. Sie betreffen beide Richtungen an verschiedenen Tagen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten.

Sonderfahpläne gibt es unter www.brb.de zum Download

Fahrgäste müssen deshalb mit Änderungen im Fahrplan und Haltausfällen rechnen. Es werden teilweise Züge durch Busse ersetzt. Und: „Züge und Busse fahren teilweise zu anderen Zeiten als im Regelfahrplan“, teilt die BRB mit. Die Regiobahn hat für den Zeitraum der Bauarbeiten insgesamt fünf Sonderfahrpläne erstellt, die jeweils drei bis fünf Tage gültig sind. Diese stehen auf der Webseite unter www.brb.de zum Download zur Verfügung.

Die DB Infra Go ist für die deutsche Eisenbahninfrastruktur zuständig. Im Internet listet sie sämtliche Baumaßnahmen im bundesdeutschen Eisenbahnnetz auf. In der Liste ist auch ein Hinweis auf die Paartalbahn zu finden. Dort geht es im betroffenen Zeitabschnitt unter anderem um die Auswechslung von Schwellen, die „Durcharbeitung von Weichen“, eine Brückenprüfung, eine Gleiserneuerung und einen Gleisumbau.

Zum Start vom 25. bis 28. Oktober ist ein Teil der Zugverbindungen zwischen Aichach und Ingolstadt betroffen. Später sind auch Änderungen auf den Abschnitten bis Obergriesbach und Dasing festgelegt. In der letzten Etappe vom 8. bis 11. November betreffen die Änderungen auch Fahrten zwischen Friedberg und Augsburg.

Die Regiobahn weist darauf hin, dass Zugverbindungen, die im Sonderfahrplan nicht aufgeführt sind, an allen Tagen ohne Abweichung nach dem Regelfahrplan unterwegs sind.

Der Parkplatz am Aichacher Bahnhof ist an zwei Tagen halbseitig gesperrt

Auf eine ganz andere Art von Beeinträchtigung müssen sich Bahnnutzerinnen und -nutzer in Aichach einstellen, die mit dem Auto zum Bahnhof kommen. Denn der Park & Ride-Platz am Aichacher Bahnhof ist am Montag und Dienstag, 28. und 29. Oktober, ganztägig jeweils halbseitig gesperrt. Grund für die Maßnahme sind nach Mitteilung der Stadtverwaltung Reinigungsarbeiten. Die Hälfte der Parkplätze kann jeweils genutzt werden. Nutzer des Platzes werden gebeten, für die beiden Tagen eventuell auf andere Parkplätze auszuweichen. (AZ)