Wegen Bauarbeiten fahren auf der Paartalbahn-Strecke Busse statt Züge

Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Augsburg-Hauptbahnhof und Hochzoll zu Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr.

Bauarbeiten nimmt die DB Netz AG von Samstag, 25. März, bis Dienstag, 28. März, an der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ingolstadt vor. Das wirkt sich auf die Zugverbindungen der Paartalbahn zwischen Augsburg und Ingolstadt aus, teilt die Bayerische Regiobahn (BRB) mit, die die Strecke betreibt.

Bei der Paartalbahn kommt es in diesem Zeitraum nachts in beiden Fahrtrichtungen zu Fahrplanabweichungen und Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen dem Augsburger Hauptbahnhof und Augsburg-Hochzoll. Sowohl die Busse als auch die Züge fahren laut BRB zum Teil erheblich später ab und kommen später an als die Züge im Standardfahrplan. Bei einer Verbindung verkehrt der Zug bis Ingolstadt-Hauptbahnhof verspätet.

SEV zwischen Augsburg und Hochzoll: Sonderfahrpläne zum Herunterladen

Fahrgäste können sich auf der Internetseite der BRB Sonderfahrpläne herunterladen. Im Sonderfahrplan nicht aufgeführte Zugverbindungen fahren an allen Tagen ohne Abweichung nach dem Regelfahrplan, so die BRB. Zudem gibt es auf der Internetseite auch die Möglichkeit, ein Newsletter zu abonnieren, um mit individueller Streckenauswahl aktuelle und zuverlässige Informationen über Großstörungen und Baustellen zu erhalten. (AZ)