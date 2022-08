Bauern in der Region fürchten Ernteausfälle bei Mais und Kartoffeln

Plus Die Hitze hat der Ernte weniger geschadet als erwartet. Doch bis zu 50 Prozent Einbußen drohen bei Mais, Kartoffeln oder Zuckerrüben auf trockenen Standorten.

Das Getreide haben die Landwirte im Wittelsbacher Land schon eingefahren – deutlich früher als in einem normalen Jahr. Normalerweise sind die Mähdrescher Mitte August noch unterwegs und bei schlechtem Erntewetter kann sich das auch bis Anfang September hinziehen. Doch heuer ist es durchgehend heiß und der Sommer extrem trocken. Was Badefreunde freut, ruft nicht nur Umweltschützer auf den Plan, weil Bäche wie die Friedberger Ach drohen auszutrocknen. Auch die Bauern und Waldbesitzer sind alarmiert.