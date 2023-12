Bayerische Regiobahn fährt wieder planmäßig auf Paartalbahn-Strecke

Auf der Paartalbahn-Strecke zwischen Augsburg und Ingolstadt läuft der Zugverkehr wieder planmäßig. Anderswo ist der Zugverkehr der BRB weiterhin massiv beeinträchtigt.

Die Bayerische Regiobahn (BRB) fährt auf der Paartalbahn-Strecke zwischen Augsburg und Ingolstadt über Aichach wieder planmäßig. Das teilte die BRB, die die Strecke betreibt, am Dienstagnachmittag mit.

Die Strecke Augsburg - Schongau sei weiterhin gesperrt, nach Gessertshausen werde wieder planmäßig gefahren. In anderen Netzen der BRB komme es nach dem Schneechaos vom Wochenende noch immer zu Einschränkungen.

In anderen Netzen der BRB gibt es weiterhin Streckensperrungen

Prognosen, wann in allen Netzen wieder nach Fahrplan gefahren werden könne, seien "leider noch immer nicht möglich", so die BRB. Die noch bestehenden Streckensperrungen lägen an witterungsbedingten Schäden an der Infrastruktur. Das Unternehmen bemühen sich zwar um Schienenersatzverkehr mit Bussen, habe aber – bis auf wenige Ausnahmen – keinen einrichten können. (AZ)