Aichach-Friedberg

15:35 Uhr

Behindertenwerkstätten sollen bleiben, Tagesklinik in Aichach soll kommen

Plus Bezirkstagswahl: Tomas Zinnecker, 64, war bis 2020 Bürgermeister in Aindling und ist seit 2018 Bezirksrat. Für den Direktkandidaten der CSU sind Werkstätten wie die UWA unverzichtbar und die psychiatrische Tagesklinik in Aichach in Sichtweite.

Von Christian Lichtenstern

In fünf Jahren als Bezirksrat hat Tomas Zinnecker den Regierungsbezirk Schwaben von Lindau bis Nördlingen in seiner Vielfalt und Unterschiedlichkeit intensiv kennengelernt. Viel wichtiger sind ihm aber die "unwahrscheinlich wertvollen" Begegnungen mit behinderten Menschen in dieser Zeit, die sein Leben wirklich bereichert hätten. Für alle, "die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen", möchte er sich weiter einsetzen. Darum tritt der langjährige Kommunalpolitiker wieder als Direktkandidat der CSU im Stimmkreis Aichach-Friedberg an.

Die politische Arbeit im Sozialparlament unterscheide sich stark von den Aufgaben als Bürgermeister oder als Kreisrat, sagt Zinnecker. Als Rathauschef in Aindling (von 2002 bis 2020) und im Kreistag (seit 2008) hatten und haben seine Entscheidungen direkte Auswirkungen auf nahezu alle Menschen in seiner Gemeinde oder im Wittelsbacher Land. Der Bezirkstag agiere dagegen nahezu unbemerkt von einem Großteil der Öffentlichkeit. Für behinderte, pflegebedürftige oder psychisch erkrankte Menschen und deren Angehörige sei der Bezirk aber eine immens wichtige Einrichtung, weiß Zinnecker: "Wenn es Berührungspunkte gibt, dann interessieren sich die Betroffenen für unsere Arbeit und kennen sich auch gut aus."

