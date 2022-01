Aichach-Friedberg

20:00 Uhr

Behörden weisen Kritik von scheidender Gesundheitsamts-Mitarbeiterin zurück

Plus Eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes Aichach-Friedberg kritisiert die Arbeitsbedingungen dort. So äußern sich Landratsamt, Regierung und Kliniken zu den Vorwürfen.

Gravierende Personallücken am Gesundheitsamt, zunehmende Rückstände bei der Kontaktnachverfolgung, frustrierte Bürgerinnen und Bürger am Telefon, interne Differenzen, Versäumnisse bei der Be- und Aufarbeitung des Corona-Ausbruchs im Friedberger Krankenhaus vor einem Jahr - diese und weitere Probleme schilderte Carola Schüssler, eine Hygienefachkraft des Gesundheitsamtes, im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie gibt ihren Beamtenstatus auf und wechselt am Dienstag in die freie Wirtschaft. Am Montag nahmen Landratsamt, Kliniken an der Paar und Regierung von Schwaben auf Anfrage unserer Redaktion Stellung zu Schüsslers Äußerungen.

