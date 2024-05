Bei Gewässern müssen fünf Meter Randstreifen eingehalten werden

Doch nicht immer ist eindeutig erkennbar, wo das nötig ist. Deshalb prüft das Wasserwirtschaftsamt die Gewässer im Landkreis Aichach-Friedberg. Die Resultate sollen Landwirten helfen.

Die Streifen entlang von Gewässern dürfen nicht bewirtschaftet werden, weder landwirtschaftlich noch gärtnerisch. Stattdessen müssen Randstreifen von mindestens fünf Metern Breite freigehalten werden. Das gilt seit August 2019 und ist eine Folge des Volksbegehrens "Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern“. Doch nicht immer ist eindeutig erkennbar, an welchen Gewässern ein Randstreifen notwendig ist. Das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth klärt diese Frage im Landkreis Aichach-Friedberg nun vor Ort.

Laut einer Mitteilung sind aktuell WWA-Mitarbeitende im Wittelsbacher Land unterwegs, die alle Gewässer fachlich prüfen. Bis Ende des Jahres will die Behörde die Erhebung abgeschlossen haben. Anhand bayernweit einheitlicher Kriterien wird dabei bei jeglichen Gewässern festgestellt, ob die Pflicht zu einem Randstreifen besteht oder nicht. Für die Begehungen der Gewässer ist es für das WWA erforderlich, land- und forstwirtschaftlich genutzte Wege und Grundstücke zu betreten und zu befahren. Darauf weist die Behörde hin.

Randstreifen verbessern die Ökologie von Gewässern

Das Wasserwirtschaftsamt räumt Gewässerrandstreifen in mehrfacher Hinsicht einen hohen Stellenwert in der heutigen Kulturlandschaft ein. Denn diese vernetzten die Landschafts- und Lebensräume Wasser und Aue und leisteten so einen wichtigen Beitrag für den ökologischen Zustand der Gewässer. Außerdem dienten Randstreifen als Puffer gegen Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinträge und könnten Bodenabträge aus Äckern verhindern. Davon profitiere auch die Landwirtschaft.

Grundsätzlich ist laut WWA ein Randstreifen an allen natürlichen Gewässern einzuhalten, bei denen eine Gewässersohle klar erkennbar sei. Das gilt auch bei nur zeitweiser Wasserführung. An künstlichen Gewässern wie Kanälen und Entwässerungsgräben sind hingegen keine Streifen erforderlich. Das Gleiche gelte für Verrohrungen, Straßenseitengräben und „grüne Gräben“ mit eindeutigem Grasbewuchs.

Die Erkenntnisse, die das WWA bei der Begehung gewinnt, soll der Landwirtschaft im Landkreis zukünftig Sicherheit bei der Bewirtschaftung ihrer Flächen geben. Es sind dafür Ausgleichszahlungen möglich, die über den Mehrfachantrag beantragt werden können. Die Behörde weist darauf hin, dass die Resultate der Begegung als Vorabinformation auf ihrer Internetseite (www.wwa-don.bayern.de) veröffentlicht werden. Betroffene Personen und Verbände haben dann die Möglichkeit, Hinweise und Einwendungen beim WWA einzureichen. Im Juli 2025 ist die Veröffentlichung im UmweltAtlas Bayern durch das Landesamt für Umwelt geplant. (AZ)