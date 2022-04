Beim Boandl-Bräu in Aichach sollen künftig alle Biere bio werden

Plus Seit 2021 gibt es den regionalen Bio-Bier-Bund. Bauern und Brauer aus der Region stellen dabei Bio-Biere her - wie der Berabecka Boandl-Bräu aus Aichach.

Bayern gilt gemeinhin als Bier-Land. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auf diesem Gebiet die Nachfrage nach Bio-Produkten steigt. Allerdings wird Bio-Braugerste in der Region nicht häufig angebaut und gilt als Nischenprodukt. Umso erfreulicher ist es für Bier-Genießer, dass 2021 das Projekt "Regionaler Bio-Bier-Bund" entstand. Damit wollen die Öko-Modellregionen Paartal und Stadt.Land.Augsburg auch neue Wertschöpfungsketten im ökologischen Landbau aufbauen. Dazu haben sich Bauern und Brauer aus der Umgebung zusammengetan, um qualitativ hochwertige Bio-Biere herzustellen und den Landwirten Abnahmegarantien zu bieten. Mit dabei sind drei Brauereien aus Aichach und Rehling.