Beim Vorlesewettbewerb im Wittelsbacher Land gibt es zwei Sieger

Beim Vorlesewettbewerb der Grundschulen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg hat die Jury ein Problem: Maximilian Schwegler und Jakob Harner lesen gleich gut.

Wer im Wittelsbacher Land liest am besten? Acht Viertklässlerinnen und Viertklässler der Grundschulen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg machten das am Dienstagnachmittag unter sich aus. Sie traten beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbes des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) in der Grundschule Aichach-Nord gegeneinander an. Doch nur eine oder einer konnte gewinnen – so schien es zumindest zunächst.

In diesem Jahr gab es beim Vorlesewettbewerb zwei Gewinner

Drei Minuten hatten die Schülerinnen und Schüler nacheinander Zeit, um einen von ihnen ausgewählten und eingeübten Text vorzulesen. Danach stieg der Schwierigkeitsgrad: Nun mussten sie der Jury und dem Publikum einen unbekannten Text vorlesen. Teilgenommen haben Maxima Sturm (Grundschule Griesbeckerzell-Obergriesbach), Greta Stiller (Grundschule Ottmaring), Tobias Faber (Grundschule Mering-Luitpold), Paula Spicker (Grundschule Merching), Felix Niklas (Theresia-Gerhardinger-Grundschule Friedberg), Jakob Harner (Grundschule Aichach-Nord) und Maximilian Schwegler (Grundschule Petersdorf).

Nach kurzer Beratung sagte Landrat Klaus Metzger, Schirmherr des Wettbewerbs: "Wir haben ein Problem, es herrscht Gleichstand." Schnell war klar: In diesem Jahr wird es zwei Gewinner geben: Maximilian Schwegler und Jakob Harner.

Während Maximilan Schwegler aus dem Buch "Obacht, Max" von Rosi Hagenreiner vorgelesen hatte, hatte sich Jakob Harner für einen Auszug aus "Kalle Blomquist" von Astrid Lindgren entschieden.

Jakob Harner von der Grundschule Aichach Nord gewann ebenfalls den Vorlesewettbewerb der Grundschulen in Aichach-Friedberg. Foto: Lara Voelter

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten vom Landrat Buchpreise. Die beiden Gewinner bekamen zusätzlich einen Pokal der Reiffeisenbanken überreicht. Außerdem wird Kinder- und Jugendbuchautorin Heidemarie Brosche eine Lesung in ihren Schulklassen halten.