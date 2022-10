Aichach-Friedberg

Beim Wittelsbacher Heimattag steht die Gebietsreform im Mittelpunkt

Kreisheimatpfleger Michael Schmidberger führte die Teilnehmer des Wittelsbacher Heimattags zum Burgplatz in Oberwittelsbach und informierte sie über die Geschichte des Ortes.

Plus In Oberwittelsbach geht es um Vorgeschichte und Folgen der Gebietsreform vor 50 Jahren. Die Zuordnung zu Schwaben war für Strauß eine "instinktlose Fehlentscheidung".

Kaum ein Geschehnis der jüngeren Zeitgeschichte bewegte Bayern und insbesondere Bayerisch-Schwaben so sehr wie die Gebietsreform von 1972. Die alten Landkreise wurden bei der Umstrukturierung durch neu zugeschnittene Gebiete ersetzt oder wurden einem anderen Regierungsbezirk zugeordnet. Viele kleinere Gemeinden verloren ihre Eigenständigkeit. Es gab zuhauf Reibungspunkte und Diskussionsstoff. In den Altlandkreisen Aichach und Friedberg wurde besonders um den Landkreissitz heftig gerungen. So haben sich die Organisatoren des neunten Wittelsbacher Heimattages "50 Jahre Landkreis Aichach-Friedberg 1972 – 2022" zum Motto gemacht.

