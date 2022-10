Aichach-Friedberg

vor 17 Min.

Bekommen in Aichach-Friedberg auch Gymnasien Jugendsozialarbeiter?

Zur Förderung von Kindern werden an immer mehr Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg Jugendsozialarbeiterinnen und Jugendsozialarbeiter eingesetzt.

Plus Der Bedarf an Jugendsozialarbeit an den Schulen im Landkreis wächst. Nun könnten auch die drei Gymnasien Sozialarbeiter bekommen. Ebenso die Grundschule Adelzhausen.

Von Nicole Simüller

An immer mehr Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg sind Jugendsozialarbeiterinnen und -arbeiter im Einsatz. Nach unter anderem elf Grund-, acht Mittel-, vier Real- und den beiden Berufsschulen könnten nun auch die drei Gymnasien in Aichach, Friedberg und Mering welche erhalten. Ebenso die Grundschule Adelzhausen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen