Bekommen mehr Kommunen in Aichach-Friedberg eine Sicherheitswacht?

Plus Mering, Kissing und Friedberg haben sie schon: eine Sicherheitswacht. Im nördlichen Landkreis gibt es diese Einrichtung noch nicht, womöglich aber bald.

Sie weisen abends an Spielplätzen Jugendliche auf Lärmbestimmungen hin, achten auf alkoholisierte Gruppen oder unterstützen bei Festen im Ort: die Sicherheitswacht. Sie sollen Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei sein und damit die Sicherheit im öffentlichen Raum erhöhen. 1994 als Pilotprojekt ins Leben gerufen, gibt es sie derzeit in drei Kommunen im Landkreis Aichach-Friedberg: Mering, Kissing und Friedberg - im nördlichen Landkreis gibt es dagegen noch keine einzige. Das könnte sich bald ändern.