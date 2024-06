Berufliche Schulen auf dem Weg zur Internationalisierung

Die Beruflichen Schulen im Kreis Aichach-Friedberg bekommen die Erasmus-Akkreditierung. Das eröffnet den Zugang zu Fördermitteln für Auslandsaufenthalte und Änderes.

Nach der Bewerbung im Herbst 2023 ging bei der Schulleiterin der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land, Cornelia Nieberle-Schreiegg, dem Erasmuskoordinator, Dominic Seldt, und zur Freude der ganzen Schule die offizielle Bestätigung über die erfolgreiche Erasmus-Akkreditierung ein. Mit der Verleihung der Erasmus-Urkunde wurde diese verbindlich bestätigt. Dadurch kommt die Schule ihrem Ziel, der Ausweitung der Internationalisierung in den nächsten Jahren, einen gewaltigen Schritt näher, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der große Vorteil: Die Akkreditierung ermöglicht einen vereinfachten Zugang zu Fördermitteln der Europäischen Union für Auslandsaufenthalte und Mobilitäten in der beruflichen Bildung, heißt es in der Mitteilung. Das betrifft insbesondere Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte sowie Verwaltungskräfte. Auf diese Weise können gleich mehrere Auslandsprojekte in den Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land umgesetzt werden, so die Mitteilung. Geplant seien internationale Praktika, Abschlüsse und Lehrgänge.

Die Akkreditierung, die auf einem individuellen Erasmus-Plan sowie einer standortorientierten Internationalisierungsstrategie aufbaut, ist ein Garant für Innovation, Austausch und authentisches Lernen im Ausland, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Schulfamilie freue sich sehr über die neue Auszeichnung und die damit verbundenen besonderen Lehrangebote. Die neue Projektgeneration startet im Herbst 2024 und die Zuteilung von Mitteln erfolgte mit dem Förderhöchstbetrag aufgrund von 93 von 100 Punkten in der Antragsbewertung. (AZ)