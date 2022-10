Aichach-Friedberg

vor 48 Min.

Beleidigt und bespuckt: Berufung erspart einem 23-Jährigen das Gefängnis

Weil seine Freundin nicht gleich auf eine Kundentoilette an einer Tankstelle durfte, geriet ein 23-Jähriger mit einer Angestellten in Streit.

Plus Sein aggressives Verhalten einer Tankstellenangestellten in Aichach gegenüber hat einem 23-Jährigen eine Haftstrafe eingebracht. Das Landgericht gewährt ihm nun Bewährung.

Von Claudia Bammer

Beleidigt, bespuckt und bedroht hat ein 23-Jähriger eine 25-jährige Tankstellenangestellte in Aichach. Der Grund: Sie hatte seine Freundin nicht sofort auf die Kundentoilette gelassen, weil sie diese gerade reinigte. Am Amtsgericht Aichach ist der 23-Jährige deshalb im Mai zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt worden. In der Berufung räumte das Landgericht Augsburg dem jungen Mann jetzt doch Bewährung ein. Das berichtet Gerichtssprecher Peter Grünes auf Anfrage unserer Redaktion.

