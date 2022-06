Besondere Kinder: So unterstützen sich Mütter in Aichach gegenseitig

Plus Annett Gerlachs Sohn ist mit einem Gendefekt geboren. Die Steuerfachwirtin gründet unter dem Dach der Lebenshilfe Aichach-Friedberg eine Elterngruppe.

Für ihre Eltern sind Kinder immer etwas Besonderes und das ist gut und wichtig so. Doch wer sich der Elterngruppe für Familien mit besonderen Kindern der Lebenshilfe anschließt, lebt in der Regel mit einem ganz besonderen Kind zu Hause. Gruppenleiterin Annett Gerlach hat eine Tochter und einen Sohn. Ihre Tochter kam kerngesund zur Welt, ihr Sohn trägt einen seltenen Gendefekt. Für Gerlach sind beide etwas Besonderes.