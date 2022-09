Aichach-Friedberg

17:55 Uhr

Besucher erhalten beim Tag des offenen Denkmals seltene Einblicke

Auf riesengroßes Interesse stieß die Besichtigung der Kapelle in Unterschröttenloh (Gemeinde Sielenbach). Den Tag des offenen Denkmals eröffneten dort (von links) Heimatpfleger Hubert Raab, Adelzhausens Pfarrer Eberhard Weigel, Landrat Klaus Metzger, Sielenbachs Bürgermeister Heinz Geiling, Altbürgermeister Martin Echter und die Hofbesitzer Martin Finkenzeller und Brigitte Balleis.

Plus Den Tag des offenen Denkmals nutzen am Sonntag viele Interessierte, um Kapellen, Kirchen oder ein denkmalgeschütztes Bauernhaus in Aichach-Friedberg zu besichtigen.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Der Name „Kaschnbaurhaus“ ist für Agnes Pfaller aus Aichach der Anreiz, sich das alte Bauernhaus in Pöttmes beim Tag des offenen Denkmals anzusehen. Walter Schreyer aus Weilach (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) erhofft sich Anregungen für sein eigenes Bauvorhaben. Die rund 100 Interessierten, die später zur offiziellen Eröffnung des Denkmaltages nach Unterschröttenloh (Gemeinde Sielenbach) kommen, sind vor allem aus dem näheren Umkreis.

