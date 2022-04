Betrüger sind mit WhatsApp-Masche in Aichach-Friedberg erfolgreich

Enkeltrick 2.0: Mit gefälschten Nachrichten erbeuten Betrüger derzeit viel Geld. Nun hat es auch eine Familie aus dem nördlichen Landkreis erwischt.

Mit Nachrichten wie "Hallo Mama, mein Telefon ist kaputt und das ist meine neue Nummer" über den Messengerdienst Whatsapp erschleichen sich Betrügerinnen und Betrüger derzeit in ganz Deutschland das Vertrauen von Eltern oder Großeltern, um am Ende eines längeren Chatverlaufs dann abzukassieren. Auch eine Familie aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg ist am Montag, 25. April, Opfer geworden und hat Geld im niedrigen vierstelligen Bereich verloren. Die Aichacher Polizei warnt deshalb erneut vor dieser aktuellen Betrugsmasche.

Whatsapp-Chat soll zu Geldüberweisung verleiten

Die Vorgehensweise ist dabei immer ähnlich: Geschädigte erhalten von einem unbekannten Kontakt eine Whatsapp-Nachricht, in der sich der oder die Unbekannte als naher Angehöriger ausgibt, oftmals sind es die Kinder oder Enkelkinder. Der Täter behauptet, eine neue Mobilnummer zu haben, da wahlweise die SIM-Karte oder das Handy kaputtgegangen sei. Da wegen des Wegfalls der „alten“ Handynummer das Online-Banking gesperrt sei und eine angeblich dringende Rechnung bezahlt werden müsse, bitten die Täter um Überweisung des Geldes auf ein von ihnen vorgegebenes Konto. Auch das Polizeipräsidium Schwaben Nord warnte zuletzt über die sozialen Netzwerke vor der Betrugsmasche. Das Polizeipräsidium München hat deshalb gemeinsam mit der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes und dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord eine Präventionskampagne gestartet.

Wie aber schützt man sich? Die Polizeiliche Kriminalprävention rät Messenger-Nutzern, eine unbekannte Rufnummer nicht automatisch zu speichern - auch nicht, wenn sie von einer vermeintlich bekannten Person mitgeteilt wird. Stattdessen sollte unter der alten Nummer nachgefragt werden, ob die Information tatsächlich stimmt. Forderungen nach Geldüberweisungen sollten stets das Misstrauen wecken und überprüft werden. Wer bereits eine Überweisung veranlasst hat, sollte schnellstmöglich Kontakt zur Bank aufnehmen und versuchen, den Geldabfluss noch zu stoppen, und außerdem Strafanzeige bei der nächsten Polizeidienststelle erstatten. (inaw)

