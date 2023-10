Aichach-Friedberg

26.10.2023

„Bio“ schmeckt den Schülern im Wittelsbacher Land nicht besonders

Biologisches Essen ist in den Kantinen und beim Pausenverkauf an den kreiseigenen Schulen offenbar nicht so gefragt.

Plus Eigentlich soll der Bioanteil der Lebensmittel an den kreiseigenen Schulen mindestens 30 Prozent sein. Doch das funktioniert nicht.

Von Christian Lichtenstern

Zumindest die Bio-Leberkässemmel beim Pausenverkauf im Aichacher Gymnasium scheint gut anzukommen. Ansonsten sei die Nachfrage für vegane oder spezielle Gerichte (Salate und Vollwertkost) an den Kreisschulen „eher als mäßig zu bewerten“. Das ist die Zusammenfassung einer Umfrage der Gebäudewirtschaft am Landratsamt Aichach bei den Kantinenbetreibern, beziehungsweise beim Pausenverkauf, an elf kreiseigenen Schulen.

Oder anders: Wenn's zu „gesund“ ist, schmeckt es offenbar vielen nicht. Die Tendenz zeige, dass viele Kinder und Jugendliche zunehmend, aufgrund von Stress und Zeitmangel, auf „ungesunde“ Snacks aus Automaten zurückgreifen würden, berichtet die Gebäudewirtschaft. Folge: Alle Kantinenbetreiber hätten mit gesunkenen Umsatzzahlen zu kämpfen. Dieser Lagebericht von den Küchen- und Kiosktheken der weiterführenden Schulen im Sommer sorgte jetzt für Diskussionen im Schulausschuss des Kreistags.

