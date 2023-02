Biomüll: Wie oft der Fremdstoff-Detektor im Landkreis anschlägt

Plus Seit vergangenem Herbst werden im Wittelsbacher Land Biomülltonnen bei der Leerung kontrolliert. Es gibt jetzt eine Extra-Gebühr für unbelehrbare Müllsünder.

Die zunächst stichpunktartige Kontrolle der Biomülltonnen auf Fremdstoffe bei der Leerung seit dem Spätherbst, hat nach den ersten Erfahrungen keine großen Beanstandungen ergeben. Bei 1000 Leerungen würde der Detektor im Schnitt fünf bis sechs Mal anschlagen, teilte Matthias Lesti, Sachgebietsleiter der Kommunalen Abfallwirtschaft im Landkreis, in der Kreistagssitzung mit. Wer mehrmals mit Fremdstoffen in der Tonne erwischt wird, muss selbst nachsortieren oder ab Mai extra für die Entsorgung zahlen.